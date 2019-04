Magdeburg (dpa/sa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg geht mit Personalproblemen in das wichtige Auswärtsspiel gegen Jahn Regensburg. Trainer Michael Oenning muss heute im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga auf die Routiniers Dennis Erdmann (Gelb-Sperre) und Philipp Türpitz (Oberschenkelverletzung) verzichten. Zudem fällt Keeper Giorgi Loria wegen einer Adduktorenverletzung aus. Der Tabellen-16. braucht jeden Punkt, um am Ende der Premieren-Saison in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zu bleiben.

In der Tabelle haben die Magdeburger (27 Punkte) auf dem Abstiegsrelegationsplatz vier Punkte Rückstand auf den SV Sandhausen auf Rang 15. Jahn Regensburg ist Achter mit 42 Zählern.

