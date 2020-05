Magdeburg (dpa/sa) - Familien in Magdeburg können von Freitag an alle städtischen Spielplätze wieder nutzen. Das kündigte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) am Mittwoch an. Man habe sich bewusst dafür entschieden, alle 128 Spielplätze wieder zu öffnen, damit sich die Familien breit verteilen. Er appelliere an die Eltern, zum Schutz ihrer Kinder darauf zu achten, dass Abstand gehalten und die allgemeinen Hygieneregeln umgesetzt würden, sagte Trümper.

Auf viel frequentierten Anlagen sollen regelmäßig Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter präsent sein, um die Familien zu beraten und auf die geltenden Regeln hinzuweisen. "Wir werden aber nicht das Ordnungsamt hinschicken, um die Kinder zu kontrollieren."

Sachsen-Anhalts Landesregierung hat verfügt, dass die Landkreise und kreisfreien Städte selbst entscheiden können, ob und welche Spielplätze sie ab 8. Mai wieder freigeben. Die Anlagen sind seit Mitte März gesperrt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Magdeburg schreibt vor, dass städtische Spiel- und Bolzplätze nur genutzt werden dürfen, wenn dort Jeder 1,5 Meter Abstand zu allen anderen hält, die nicht zum eigenen Haushalt gehören. Zudem ist geplant, dass städtische Spielmobile stundenweise an Spielplätzen halten und weitere Betreuungsangebote machen.

Bis zum Freitag ist das Ordnungsamt unterwegs, um zu prüfen, ob alle Spielplätze sicher und sauber sind. Zudem sollen die Sperrbänder abgenommen werden. Eine großflächige Desinfektion der Spielgeräte sei weder vorgesehen noch nötig, sagte der Chef des Magdeburger Gesundheitsamts, Eike Hennig. Es habe aus Sicht der Seuchenhygiene keinen Sinn, Edelstahlrutschen oder Ähnliches zu desinfizieren. Ein Grund sei, dass es sich um Umweltgifte handele, die nach einem großflächigen Aufsprühen Gase bilden, die eingeatmet würden.