Magdeburg (dpa) - Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg startet am 10. August in die Saisonvorbereitung. Vorher absolviert das Team vom neuen Cheftrainer Thomas Hoßmang mit Einzelterminen kardiologische Untersuchungen. Das erste Testspiel findet voraussichtlich erst am 22. August statt, Spielort und -gegner sind noch offen, teilte der Club am Donnerstag mit.

Fix ist schon der zweite Test am 29. August in Magdeburg gegen den SV Rödinghausen aus der Regionalliga West. Sechs Tage später erfolgt der Anpfiff bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Ein abschließender Test ist für den 5. September geplant.

Am Wochenende des 11. bis 13. Septembers ist das erste Pflichtspiel der Saison mit der Erstrundenbegegnung im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98 in der MDCC-Arena, ehe eine Woche später der Ligastart terminiert ist.

