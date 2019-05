Berlin (dpa) - Der 1. FC Magdeburg ist nach nur einem Jahr wieder aus der 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen. Durch eine 0:3 (0:2)-Niederlage am Sonntag beim 1. FC Union Berlin ist die Mannschaft von Trainer Michael Oenning nicht mehr zu retten. Grischa Prömel in der 8. Minute und Sebastian Polter per Doppelpack (31./90.+6) sorgten vor 22 012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei für den verdienten Sieg der Berliner. Kurz vor Schluss war die Partie wegen Ausschreitungen im Gästeblock für mehrere Minuten unterbrochen worden.

