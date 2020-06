Um weitere Infektionen mit dem Coronavirus zu verhindern, hat die Stadt Magdeburg die Reißleine gezogen. In mehreren Häusern in zwei Stadtteilen müssen die Menschen nun zu Hause bleiben. Die Stadt bietet Unterstützung an. Bewohner sind in Sorge.

Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg sind nach vermehrten Coronavirus-Fällen mehrere Häuser in den Stadtteilen Neue Neustadt und Salbke unter Quarantäne gestellt worden. Wie viele Menschen und Gebäude konkret davon betroffen sind, blieb am Sonntag zunächst unklar. Die Stadt äußerte sich dazu nicht. Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) hatte am Samstag nach einer gemeinsamen Sitzung mit dem Gesundheit- und Ordnungsamt, dem Sozialdezernat und der Polizei mitgeteilt, dass insgesamt 19 Hausaufgänge unter Quarantäne gestellt werden. Eine komplette Abriegelung ganzer Straßenzüge werde es aber vorerst nicht geben, sagte Trümper. Er hatte diese Maßnahme in Erwägung gezogen.

Je nach Bauweise gibt es in einem Haus mehrere Eingänge. Laut Stadt sollen die Menschen mit Unterstützung von Hilfsorganisationen versorgt werden, zum Beispiel mit Lebensmitteln. Ordnungsamt und Polizei werden den Angaben nach die Einhaltung der Quarantäneverfügung der Stadt - zur Eindämmung der Corona-Pandemie - überprüfen. Die Polizei werde rund um die Uhr präsent sein.

Hintergrund der Quarantänemaßnahmen ist, dass in Magdeburg in der vorigen Woche innerhalb eines Tages 21 neue Coronavirus-Fälle gemeldet wurden, darunter aus den beiden Stadtteilen. Mehrere Schulen, Spielplätze und Freizeiteinrichtungen wurden - nach Lockerungen der Bestimmungen des Landes zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie - wieder geschlossen. In der Stadt sind den Angaben nach seit März 220 Menschen positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet worden.

Unterdessen warnte der Kabarettist Lars Johansen, der sich für die Kultur im Stadtteil Neue Neustadt engagiert, davor, das Wohngebiet unter Generalverdacht zu stellen. Das Kulturzentrum Moritzhof mitten in der Neuen Neustadt erreichten Nachfragen, ob man überhaupt noch dorthin kommen könne. Der Stadtteil ist ein Zuhause für viele Magdeburger und Zugezogene - und mit dem Moritzplatz auch eines der kulturellen Zentren der Landeshauptstadt, mit einer Theater- und Musikszene.

Die Theaterpädagogin Sandy Gärtner hatte hier 2018 das Kunst- und Kulturprojekt "Utopolis" auf die Beine gestellt und mit Familien gearbeitet. Sie berichtete am Samstag vor Ort, es habe etwa ein Jahr gedauert, das Vertrauen der Familien, Kinder und Jugendlichen zu gewinnen und die Kontakte zu knüpfen, zu erfahren, was sie möchten. "Die Menschen wohnen in beengten Räumlichkeiten ganz eng zusammen", sagte sie. Es gebe sprachliche Barrieren.

Zu den Bewohnern in Neue Neustadt und Salbke gehören nach Angaben der Stadt Menschen mit rumänischem Pass. Um alle Bewohner über die Quarantänebestimmungen zu informieren, sollten diese aus dem Deutschen übersetzt und auch per Lautsprecherdurchsagen auf Rumänisch in den betroffenen Stadtgebieten erläutert werden.

In Sachsen-Anhalt gab es nach bisherigen Angaben des Sozialministeriums 1840 bestätigte Coronavirus-Fälle. Davon mussten 273 Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt 57 Menschen, die an Sars-CoV-2 erkrankt waren, sind gestorben. Nach Schätzungen sind bisher 1663 Personen wieder genesen (Stand: 19. Juni), wie das Ministerium mitteilte.

