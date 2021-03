Magdeburg (dpa/sa) - Nach einer kurzfristig eingetroffenen Lieferung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca kann die Stadt Magdeburg am Wochenende 1400 Impfungen zusätzlich anbieten. Die Termine für den Samstag und Sonntag werden am Freitag um die Mittagszeit unter www.magdeburg.de/impfen freigeschaltet, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Diese können ausschließlich im Internet gebucht werden. Buchungen sind für alle Magdeburger bis zur Prioritätsgruppe 2 möglich. Es steht ausschließlich das Vakzin von Astrazeneca zur Verfügung.

Mitteilung der Stadt Magdeburg