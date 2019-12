Ein Ampel leuchtet in Sichtweite eines Gebäudes der Norddeutschen Landesbank (NordLB). Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild Julian Stratenschulte

Magdeburg (dpa/sa) - Im Endspurt zur Rettung der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank steht im Magdeburger Landtag die entscheidende Abstimmung an. Nach monatelangen Diskussionen und Verhandlungen muss das Gesetzespaket heute die Zustimmung der Abgeordneten bekommen. Der niedersächsische Landtag stimmte den Plänen für die 3,6 Milliarden schwere Finanzspritze bereits am Montag zu.

Sachsen-Anhalt hält derzeit knapp 6 Prozent an der NordLB und soll 198 Millionen Euro beisteuern. Dafür muss das Land einen neuen Kredit aufnehmen. Zudem will Finanzminister Michael Richter (CDU) in diesem Jahr darauf verzichten, alte Schulden zu tilgen, um die Summe aufzubringen. Die Oppositionsfraktionen von Linke und AfD wollen der Rettung nicht zustimmen.

Die NordLB hatte mit der Finanzierung von Schiffen Milliardenverluste eingefahren. Zudem verlangt die Bankenaufsicht eine höhere Kernkapitalquote. Deswegen ist die Finanzspritze der Eigentümer nötig. Das Geld muss noch in diesem Jahr fließen. Zudem soll die Bank deutlich verkleinert werden. Fast die Hälfte der Jobs sollen wegfallen.

Haupteigentümer der NordLB ist Niedersachsen, das auch den größten Anteil der Hilfe leistet. Auch viele Sparkassen sind an der Bank beteiligt. Die Rettung wird vor allem damit begründet, dass eine Abwicklung der NordLB unabsehbare negative Folgen für den Sparkassensektor hätte.