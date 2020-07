Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg sind Polizei und Ordnungsamt gemeinsam unterwegs und bekommen nun auch eine Stadtwache. Das Büro sei vom kommenden Mittwoch an Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger, wie Polizei und Stadt am Freitag mitteilten. Von der Stadtwache aus sollen die beiden Behörden gemeinsame Streifen in Wohngebieten unternehmen. Die Bewohner der Stadt haben künftig einen Anlaufpunkt für alle Anliegen - egal, ob der Personalausweis verloren geht, der Führerschein abgegeben werden muss oder Anträge wie etwa auf Änderung der Lohnsteuerkarte gestellt werden sollen.

Mit den Streifen wollen die Ordnungskräfte Präsenz in den Wohngebieten zeigen und Sicherheit vermitteln. In der Vergangenheit war das Stadtzentrum in Magdeburg zu einem Kriminalitätsschwerpunkt geworden. Daraufhin hatten Polizei und Ordnungsamt begonnen, gemeinsam auf Streife am Hasselbachplatz zu gehen. Daraus hatte sich die Kooperation entwickelt, die zu der gemeinsamen Stadtwache führte. Anfang des Jahres hatten Stadt und Polizeirevier eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Das Ordnungsamt hat den Angaben zufolge dafür bislang 32 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und seit 2019 ausgebildet. "Anders wären die verstärkten Kontrollen während der letzten Wochen gar nicht möglich gewesen", sagte Magdeburgs Ordnungsbeigeordneter Holger Platz. "In dieser Zeit haben wir gemeinsam mit der Polizei die Einhaltung der Coronaverordnung kontrolliert." Die Polizei bringt 22 Regionalbereichsbeamte in der Stadtwache unter.

Die gemeinsame Stadtwache hat zunächst nur an zwei Tagen pro Woche - mittwochs und donnerstags - von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Streifen sind allerdings deutlich länger unterwegs, an den Wochenenden bis 2.00 Uhr. Darüber hinaus ist eine Telefonhotline geschaltet.