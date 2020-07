Magdeburg (dpa/sa) - Die Polizei hat im Wohnzimmer eines 39-Jährigen in Magdeburg ein verschlossenes Zelt gefunden, in dem der Mann neun Cannabispflanzen züchtete. Die Pflanzen seien "gut belüftet, beheizt und beleuchtet" gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zudem hätten Beamte von Polizei und Zoll am Donnerstag zwölf weitere Cannabispflanzen auf dem Balkon des Magdeburgers entdeckt. Neben weiteren Cannabis-Setzlingen seien auch verschiedene Hieb- und Schlagwaffen sichergestellt worden. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.