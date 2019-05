Split/Magdeburg (dpa/sa) - Ein Team des Magdeburger Sportgymnasiums hat bei der Schulmeisterschaft in Kroatien den Weltmeistertitel gewonnen. Die sechs Athletinnen sicherten sich mit einem Sieg in einem entscheidenden Staffelrennen am Donnerstag vor Australien und Frankreich den ersten Platz in der Gesamtwertung, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. Für Samstag ist die feierliche Siegerehrung geplant. "Ich bin begeistert", kommentierte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) den Erfolg. "Diese Leistungen zeigen einmal mehr, dass sich die Anstrengungen aller Beteiligten bei der Nachwuchsförderung auszahlen."

Die Schülerinnen der Jahrgänge 2002 bis 2004 mussten seit Montag im kroatischen Split zahlreiche Wettkämpfe bestehen und traten im Hürdenlauf, im Hoch- und Weitsprung, mehreren Laufdisziplinen sowie im Speerwurf gegen die Mannschaften aus 22 weiteren Nationen an.

Zum Team gehörten Lara-Noelle Steinbrecher, Alina Glomb, Julia Reinboth, Justine Wehner, Deborah Hartmann und Christina Onwu Akomas. Sie hatten sich zuvor bereits in einem Regionalwettstreit in Sachsen-Anhalt und dann beim Bundesfinale als bestes deutsches Team durchgesetzt und für die Schulweltmeisterschaft qualifiziert.