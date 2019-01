Stendal (dpa/sa) - In Stendal hat die Polizei einen 20-Jährigen festgenommen, der zuvor eine Frau in ihrer Wohnung massiv sexuell bedrängt haben soll. Er drang am späten Donnerstagabend in die Wohnung der 44-Jährigen ein, wie die Polizei am Freitag in Stendal mitteilte. Dort fiel er über sie her. Die Frau konnte die Rettungsleitstelle anrufen. Der 20-Jährige flüchtete. Polizeibeamte fanden ihn wenig später im Keller des Mehrfamilienhauses. Am Freitag erließ ein Richter des Amtsgerichts einen Haftbefehl wegen sexueller Nötigung in besonders schwerem Fall. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.