Hettstedt (dpa/sa) - Im Landkreis Mansfeld-Südharz hat ein 34-Jähriger seinen Nachbarn bedroht und einen Polizisten verletzt. Der Beamte kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wie die Polizei in Halle am Mittwoch mitteilte. Der 64 Jahre alte Nachbar und der Täter begegneten sich demnach am Dienstagabend im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Hettstedt. Der 34-Jährige beschimpfte den Rentner und bedrohte ihn mit einem Messer. Das Opfer konnte ihm das Messer aus der Hand schlagen und die Polizei rufen.

Als die Beamten die Wohnung des 34-Jährigen betraten, hatte dieser einen etwa 20 Zentimeter langen Metallstößel in der Hand. Er griff die Polizisten an und wehrte sich gegen die Festnahme. Dabei verletzte er einen 51 Jahre alten Polizisten. Die Beamten setzten Reizgas ein, das jedoch nicht wirkte. Ein Atemalkoholtest nach der Festnahme ergab 1,7 Promille. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.