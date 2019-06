Magdeburg (dpa/sa) - An einer Magdeburger Straßenhaltestelle hat ein Mann drei Jugendliche mit einer Schusswaffe bedroht. Kurz nach der Tat am Freitagnachmittag konnte die Polizei den 32-Jährigen dank Zeugenaussagen in einer Straßenbahn stellen. Er hatte eine Softairwaffe und ein Einhandmesser dabei, wie die Polizei am Samstag in Magdeburg mitteilte. Ein Einhandmesser ist eine Art Taschenmesser, das sich mit einer Hand öffnen lässt und daher besonders gefährlich ist.

Der Mann stand den Angaben zufolge unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Gegen ihn wird nun wegen der Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Polizei sucht nach den drei Jugendlichen, die bedroht worden waren.