Apenburg (dpa/sa) - Bei einem Streit zwischen zwei Männern hat in Apenburg (Altmarkkreis Salzwedel) ein 26-Jähriger seinem Widersacher ins Ohr gebissen. Zunächst habe der 26-Jährige in der Nacht zum Sonntag aus einer Gruppe heraus seinen 32-jährigen Kontrahenten angepöbelt und vor die Brust gestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin habe dieser den Angreifer zu Boden gebracht. Den Moment nutzte der Jüngere aus, um den Älteren zu beißen, der mit einer blutenden Wunde in ein Krankenhaus kam. Beide Männer waren betrunken.