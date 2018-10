Staßfurt (dpa/sa) - Im Salzlandkreis hat ein 33-Jähriger gedroht, seine Freundin und ihr zwei Monate altes Baby mit einem Messer zu töten. Verletzt hat er aber niemanden, wie die Polizei in Bernburg am Samstagmorgen mitteilte. Die Beamten kamen am frühen Samstagmorgen in die Wohnung in Staßfurt, weil ein Streit eskaliert war. Sie nahmen den polizeibekannten 33-Jährigen fest. Ein Notarzt stellte fest, dass der Mann alkoholisiert war und wies ihn in eine Psychiatrie ein.