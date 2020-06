Hohenwarsleben/Haldensleben (dpa/sa) - Ein Mann hat in der Börde auf seiner Gassi-Runde mit dem Hund eine alte Militärkiste russischen Ursprungs gefunden. Entdeckt wurde die Kiste mit geheimnisvollem Inhalt am späten Donnerstagabend an einem Feldweg bei Hohenwarsleben, wie die Polizei in Haldensleben am Freitag mitteilte. Der Hundehalter habe die Kiste geöffnet und Glasampullen mit kyrillischer Schrift gefunden. Da die Polizei den Inhalt der Ampullen nicht identifizieren konnte, seien Experten des Umweltamtes des Landkreises ausgerückt. Sie hätten die Kiste am Freitagmorgen geborgen. Inzwischen steht fest, dass es sich bei dem Fund laut Polizei um ein "antiquiertes militärisches Aufklärungsgerät zur Detektion von chemischen Kampfstoffen" handelt. Woher es stammt, war zunächst unbekannt.