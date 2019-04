Naumburg (dpa/sa) - Ein 34-Jähriger ist in Naumburg (Burgenlandkreis) vermutlich mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann bat am Mittwochabend in einem Schnellrestaurant um Hilfe, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Die alarmierten Beamten stellten fest, dass der 34-Jährige eine Stichverletzung im Rücken hatte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.