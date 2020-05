Osterburg (dpa/sa) - In der Altmark ist ein angetrunkener Autofahrer im Straßengraben gelandet, weitergefahren und hat dann einen schweren Unfall verursacht. Dabei wurden er und ein weiterer Fahrer schwer verletzt. Samstagabend war der 26-Jährige bei Osterburg nach links von der Bundesstraße 189 abgekommen, in den Graben und gegen einen Leitpfosten gefahren, wie die Polizei in Stendal am Sonntag mitteilte. Doch der Mann setzte seine Fahrt fort. Kurze Zeit später kam er in einer langgezogenen Linkskurve wieder von der Straße ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 19-Jährigen.

Beide Fahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Rettungshubschrauber brachten sie in Magdeburger Kliniken. Es stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher Alkohol getrunken hatte; seinen Promillewert teilte die Polizei nicht mit. Sein Führerschein wurde sichergestellt.