Stendal (dpa/sa) - Ein 22-Jähriger hat mit einer Gasdruckpistole auf eine Bushaltestelle in Stendal geschossen. Dabei zerstörte er eine Glasscheibe, wie die Polizei mitteilte. Zeugen beobachteten am frühen Sonntagmorgen, dass der 22-Jährige auf das Wartehäuschen schoss und informierten die Polizei. Die Beamten konnten den Mann kurze Zeit später stellen und die Waffe an sich nehmen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Gründe für die Tat blieben unklar.