Magdeburg (dpa/sa) - Weil er seine Ehefrau im Streit getötet haben soll, steht ein 54-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Magdeburg. Dem Deutschen wird Totschlag vorgeworfen. Er soll am 16. Juni des Vorjahres seine damals 54 Jahre alte Frau so massiv geschlagen haben, dass sie an schweren Kopfverletzungen gestorben ist. Der Angeklagte, der seit 17. August 2018 in Untersuchungshaft sitzt, bestreitet das. Die Tote war in einer Wohnung in Schönebeck entdeckt worden.

Auch nach einer Obduktion blieb damals unklar, wie die Frau genau zu Tode gekommen war. Sie hatte schon länger unter einer Krankheit gelitten, weshalb auch ein Sturz aufgrund ihres Gesundheitszustands als Todesursache zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Dann rückte der Ehemann ins Visier der Ermittler.

Das Gericht will zunächst an drei Tagen bis 1. Februar verhandeln. Es sollen 14 Zeugen und zwei Sachverständige gehört werden.