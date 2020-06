Bitterfeld-Wolfen (dpa/sa) - Ein 33-Jähriger hat sich am Mittwochabend mit einem Böller Teile seiner Hand und des Unterarms abgesprengt. "Der schwerverletzte Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann habe in Bitterfeld-Wolfen einen Böller gezündet, der den Angaben zufolge zunächst nicht explodierte. Als er diesen vom Boden aufgehoben und in der Hand gehalten habe, sei es jedoch zur Explosion gekommen.

Zuvor sei bereits ein Knallkörper explodiert. Ein dritter Böller sei sichergestellt worden, so die Polizei. "Es handelt sich dabei augenscheinlich um ein selbstgebautes und folglich nicht geprüftes bzw. zugelassenes pyrotechnisches Erzeugnis", teilte die Polizei mit. Es laufen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

