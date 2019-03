Möckern (dpa/sa) - Ein Mann hat in Möckern (Jerichower Land) auf dem Weg zur Schule den Mitschüler seines Sohnes verprügelt. Der Vater habe sich am Montagmorgen in eine handfeste Auseinandersetzung der beiden 16-Jährigen eingemischt, teilte die Polizei in Burg mit. Dabei habe er den Mitschüler seines Sohnes mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Jugendliche wurde bei dem Angriff verletzt und seine Brille beschädigt. Erst ein Zeuge konnte die Schlägerei auflösen. Doch auch der Schlichter wurde dabei vom Vater ins Gesicht geschlagen. Worum es in dem Streit ursprünglich ging, blieb offen. Die Polizei ermittelt sowohl gegen den Vater als auch gegen dessen 16 Jahre alten Sohn.