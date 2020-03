Zeitz (dpa/sa) - Ein 18-Jähriger ist im Burgenlandkreis von einem Güterzug erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief er am Sonntag gegen 3.00 Uhr in Zeitz trotz geschlossener Halbschranke über die Gleise. Der Fahrer des Güterzuges sah ihn und zog die Notbremse. Dennoch prallte der junge Mann gegen den Zug und fiel hin. Er wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. "Zum Glück ist nicht mehr passiert. Der Fahrer des Güterzuges wurde nicht verletzt", sagte ein Polizeisprecher. Der 18-Jährige hatte den Angaben nach Alkohol getrunken. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Halle