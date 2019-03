Klostermansfeld (dpa/sa) - Ein Mann hat nach einem Streit die Matratze seiner schlafenden Frau angezündet. Der 54-Jährige nutzte dafür am Samstagabend in Klostermansfeld (Kreis Mansfeld-Südharz) einen Benzinkanister und ein Feuerzeug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 42-Jährige bemerkte das Hantieren ihres Mannes rechtzeitig und konnte vom Bett flüchten. An der Matratze entstand ein Brandschaden, die Feuerwehr war nicht im Einsatz. Die Polizei nahm den 54-Jährigen zunächst fest, ließ ihn später aber wieder frei. Die Ermittlungen laufen.

