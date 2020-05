Sangerhausen (dpa/sa) - Im Streit um die Kreisumlage in Mansfeld-Südharz hat der Kreis Millionensummen an die Städte Hettstedt und Sangerhausen zurückgezahlt. Die Überweisungen in Höhe von insgesamt 20,3 Millionen Euro seien in den vergangenen Tagen erfolgt, teilte ein Kreissprecher auf Anfrage mit. Möglich wurde die Rückzahlung durch ein zinsgünstiges Darlehen des Landes. Mansfeld-Südharz sei die erste Kommune, die von dem neuen Kreditprogramm profitiere, sagte Finanzminister Michael Richter (CDU).

Mansfeld-Südharz gehört zu den besonders finanzschwachen Kreisen. Zuletzt wurden die Geldsorgen größer, weil Hettstedt und Sangerhausen vor dem Verwaltungsgericht erfolgreich die Rückzahlung ihrer Kreisumlage für 2017 samt Zinsen eingeklagt hatten. Der Kreis sei faktisch pleite, hatte Landrätin Angelika Klein (Linke) im April erklärt und das Land um Hilfe gebeten.