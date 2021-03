Berlin (dpa) - Die Basketballer von Syntainics MBC haben ihre Negativserie fortgesetzt. Die Weißenfelser verloren am Sonntag ihr Gastspiel bei Alba Berlin mit 82:93 (38:45). Trotz der fünften Niederlage in Serie bleibt es beim Polster von sechs Punkten auf die Abstiegszone. Den größten Anteil am Erfolg der Albatrosse, die auf den zweiten Platz kletterten, hatten Niels Giffey, Simone Fontecchio (je 17), Johannes Thiemann (16) und Marcus Eriksson (15). Für die Mitteldeutschen erzielten Michal Michalak (18), Roko Rogic (17), Sergio Kerusch und Quinton Hooker (je 16) die meisten Punkte.

Der Außenseiter konnte den Berlinern nur phasenweise in den ersten beiden Vierteln die Stirn bieten. Nach dem 7:7 (3.) zog Alba zwar mit einem 12:0-Lauf auf 19:7 (6.) davon, aber die Weißenfelser kämpften sich bis zur Pause auf sieben Punkte heran. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste anfangs in der Defense jedoch überfordert und nicht in der Lage, das Tempospiel der Berliner im dritten Viertel zu unterbinden. Nach dem 79:59 (31.) ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, so dass der MBC das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten konnte.

