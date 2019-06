Goldisthal/Erfurt (dpa) - Bei einer großangelegten Übung im Fleckberg-Tunnel in Südthüringen haben mehr als 1500 Rettungskräfte, Statisten und Seelsorger einen Ernstfall auf der ICE-Strecke geprobt. "Wir erhoffen uns unter anderem Erkenntnisse dazu, wie tragfähig die Einsatzkonzepte sind und wie leistungsfähig der Digitalfunk ist", sagte Thüringens Innenstaatssekretär Udo Götze am Samstag in Goldisthal bei Sonneberg. Wichtig sei auch die Kommunikation - etwa zwischen Einsatzkräften und Krankenhäusern sowie mit Angehörigen. Simuliert wurde ein Szenario, bei dem ein voll besetzter ICE nach einer Gefahrenbremsung mitten im Tunnel stehen bleibt und in Brand gerät.

Auf dem Streckenabschnitt mit dem Tunnel war an dem Wochenende ohnehin kein Verkehr. Für die Übung wurde die Sperrung des Bahnknotens Erfurt genutzt, die von Samstag an bis Sonntagvormittag andauern sollte. Reisende müssen in dieser Zeit mit teils erheblich längeren Fahrtzeiten rechnen. Von der Sperrung in Erfurt sind unter anderem ICE-Strecken von Hamburg und Berlin nach Nürnberg und München, von Dresden nach Wiesbaden sowie IC-Züge von Köln nach Gera betroffen. Auch Regionalzüge sollen bis zum Sonntag den Hauptbahnhof nicht passieren. Nach Angaben eines Bahn-Sprechers ist die Sperrung nötig, weil unter anderem neue Anlagen in das elektronische Stellwerksystem eingebunden werden sollen.