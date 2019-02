Magdeburg (dpa/sa) - Zur Förderung von öffentlichem Gratis-Internet in Kommunen hat Sachsen-Anhalt bislang rund 535 000 Euro ausgegeben. 13 Projekte seien seit dem Start der Förderrichtlinie im Herbst 2017 unterstützt worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Die Gesamtsumme in dem Fördertopf für solche WLAN-Hotspots wurde den Angaben nach von zwei auf vier Millionen Euro aufgestockt. Am Mittwoch übergab Staatssekretär Thomas Wünsch einen Förderbescheid über rund 83 000 Euro an die Stadt Bitterfeld-Wolfen. Ab Mitte 2019 sollen Einwohner und Besucher drahtloses Internet an mehreren Plätzen in der Stadt nutzen können.

Informationen Förderung öffentlicher WLAN-Netze