Magdeburg/Berlin (dpa/sa) - Für die Sanierung von zwei kommunalen Sportstätten in der Börde und der Altmark gibt es mehr als zwei Millionen Euro vom Bund. Der Haushaltsausschuss des Bundestags habe das Geld am Mittwoch freigegeben, teilte der Magdeburger SPD-Bundestagsabgeordnete Burkhard Lischka mit. Demnach gibt es rund zwei Millionen Euro für die Sanierung des Familienbads in Niederndodeleben in der Nähe von Magdeburg. Die Summe deckt Lischka zufolge zwei Drittel der insgesamt nötigen Investitionen.

Für die Sanierung eines Sportplatzes in Beetzendorf (Altmarkkreis Salzwedel) stellt der Bund zudem rund 95 000 Euro zur Verfügung. Deutschlandweit bewilligte der Haushaltsausschuss den Angaben zufolge 300 Millionen Euro für Sport-, Jugend- und Freizeiteinrichtungen in Kommunen.