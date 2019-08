Halle (dpa/sa) - Die Arbeitsagentur legt am Donnerstag (10.00 Uhr) in Halle die Zahlen zum Arbeitsmarkt im August vor. Bundesweit rechnen Experten laut einer dpa-Umfrage unter Volkswirten deutscher Großbanken damit, dass die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Juli um rund 35 000 auf bundesweit etwa 2,310 Millionen gestiegen ist. Als Gründe nannten die Experten vor allem konjunkturelle und strukturelle Einflüsse, etwa in der Autoindustrie. In Sachsen-Anhalt waren zuletzt knapp 79 000 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag im Juli bei 7 Prozent.

