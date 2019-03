Halle (dpa/sa) - Die Zahl der Schüler in Sachsen-Anhalt wächst. Im laufenden Schuljahr würden an den allgemeinbildenden Schulen rund 195 900 Kinder und Jugendliche unterrichtet, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. Das entspreche einem Plus von mehr als 1500 Schülern oder 0,8 Prozent im Vergleich zum Schuljahr 2017/18.

Den größten Zuwachs haben demnach die Gemeinschaftsschulen, dort gab es 9,2 Prozent oder knapp 1180 mehr Schülerinnen und Schüler. Die Gymnasien verzeichneten einen Rückgang der Schülerzahl um 1,1 Prozent auf etwa 51 360. Ein leichtes Minus gab es auch an den Sekundarschulen, ein leichtes Plus von 0,7 Prozent hingegen an den Grundschulen. Ein deutliches Plus von 3,4 Prozent verzeichneten die Förderschulen.

An den Schulen werden im aktuellen Schuljahr 11 880 Schüler mit ausländischer Staatsangehörigkeit unterrichtet, wie die Statistiker weiter mitteilten. Ihr Anteil an der Schülerschaft betrage damit 6,1 Prozent nach 5,6 Prozent im vorangegangenen Schuljahr.

Pressemitteilung