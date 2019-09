Halle/Merseburg (dpa/sa) - Im Süden Sachsen-Anhalts sind in mehreren Städten Autos abgebrannt. In Halle zerstörte ein Feuer am frühen Samstagmorgen zwei Kleinlaster und ein Auto, die an einem Möbelhaus abgestellt waren, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei vermutet, dass der Brand gelegt wurde und nahm Ermittlungen auf.

Bei Eisleben ging ein an der Bundesstraße 80 geparktes Auto in der Nacht zu Samstag in Flammen auf. Das Feuer griff auf zwei daneben stehende Wagen über, alle drei Fahrzeuge wurden zerstört. In Hettstedt (Kreis Mansfeld-Südharz) griff ein Brand von einem Auto auf einen zweiten Wagen, einen Gartenpavillon und Plastikstühle über. In beiden Fällen wird wegen Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

Auch in Querfurt im Saalekreis brannte am Samstagmorgen ein Auto ab. Hier geht die Polizei allerdings von einem technischen Defekt aus.

Mitteilung der Poliziinspektion Halle