Halle (dpa/sa) - In Halle sind in der Nacht zu Samstag mehrere Autos in Flammen aufgegangen und teils komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei waren vier Fahrzeuge aus zunächst ungeklärter Ursache an verschiedenen Orten im Stadtgebiet in Brand geraten. Weitere Wagen in deren Umfeld wurden durch die Feuer stark beschädigt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Brandstiftung. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.