Wegeleben (dpa/sa) - Ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen in Wegeleben bei Halberstadt ist nach einem Feuer unbewohnbar. Acht Hausbewohner wurden am Samstagmorgen in Sicherheit gebracht, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Eine 29-Jährige und ihr eineinhalbjähriger Sohn wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht.

Die Frau hatte den Brand bemerkt. Sie war durch ein Babyphone geweckt worden, bemerkte den Brandgeruch und alarmierte die anderen Bewohner. Gleichzeitig hatte von außen jemand den Brand bemerkt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Die Bewohner, die nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können, werden von der Gemeinde Vorharz betreut. Der Gesamtschaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung