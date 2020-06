Magdeburg (dpa/sa) - Das "Melt!"-Festival soll im kommenden Jahr vom 4. bis zum 6. Juni stattfinden und damit rund anderthalb Monate früher als in den vergangenen Jahren. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit und kündigten ein "nie dagewesenes Setting" unter dem Motto "A New World" an. Das Musikfestival auf dem Veranstaltungsgelände Ferropolis bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) zog im vergangenen Jahr rund 25 000 Menschen an, musste wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aber ausfallen. In Kürze startet den Veranstaltern zufolge der Vorverkauf für 2021. Alle ursprünglich für das "Melt!" 2020 gekauften Tickets können demnach ab sofort auf das kommende Jahr übertragen werden.

