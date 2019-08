Zeitz/Sangerhausen (dpa/sa) - Mit einer "Hommage an die Musik und den Gesang" beginnen am Samstag (19.30 Uhr) im Zeitzer Dom die ersten Mendl-Festspiele zu Ehren des Schauspielers Michael Mendl. Der 75-Jährige liest zur Eröffnung aus Robert Walsers "Das Beste, was ich über Musik zu sagen weiß" und wird dabei von Musikern und einer Sängerin begleitet. Bis zum 28. September gibt es in Zeitz und Sangerhausen musikalische Lesungen mit dem Charakterdarsteller ("Tatort"), bei denen von Bach bis Schumann und von Goethe bis Rilke alles dabei ist. Initiator, Veranstalter und "Verbindungsmann" zu Mendl ist der Schweizer Kunst- und Kulturschaffende Beat Toniolo, der neu in Zeitz wohnt. Anlass der Festspiele ist der diesjährige 75. Geburtstag des Schauspielers, den er im April gefeiert hat.

