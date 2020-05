Berlin/Halberstadt (dpa/sa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit dem Gesundheitsamt im Harz telefoniert, um den Beschäftigten für ihre Arbeit in der Corona-Krise zu danken. Dabei sagte sie am Montag auch personelle Unterstützung für die weitere Arbeit zu. Wo Verstärkung notwendig sei, würden Bund und Länder sie ermöglichen, sagte die CDU-Politikerin nach der Telefonschalte in Berlin. Auch die Bundeswehr sei bereit, zu helfen. Merkel hatte stellvertretend mit der Harzer Behörde telefoniert, um sich bei allen Gesundheitsämtern in Deutschland für die geleistete Arbeit zu bedanken.

Das Gespräch mit der Kanzlerin sei eine besondere Freude und sehr angenehm gewesen, fasste die Chefin des Harzer Gesundheitsamts, Heike Christiansen, zusammen. Die Kanzlerin habe viel Anteil genommen und gefragt, wo die Schwierigkeiten lägen. Ihre Behörde sei bisher von zahlreichen Beschäftigten aus anderen Abteilungen unterstützt worden. "Doch die geliehenen Kollegen können wir nicht dauerhaft behalten", sagte Christiansen. Es müsse jetzt darum gehen, eine Arbeitsbereitschaft einzurichten, um das Gesundheitsamt auch künftig bei der Eindämmung der Corona-Pandemie zu unterstützen.