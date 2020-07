Magdeburg (dpa/sa) - Wegen der Corona-Pandemie sind in Magdeburg bis Ende Oktober mehrere Messen abgesagt worden. Dazu gehören die Bildungsmesse "Perspektiven", die "Magdeboot" für Wasser- und Freizeitsport und die Messe "Haus und Hof", einschließlich der zeitgleich geplante Messen für Lifestyle, Gesundheit und Fitness. Dies teilte eine Sprecherin der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg am Dienstag mit. Hintergrund der Absage ist, dass die Messen jährlich Tausende Besucher in die Hallen und auf das Gelände ziehen. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, gelten in Deutschland Abstands- und Kontaktregelungen, speziell auch für Großveranstaltungen. Nach Angaben der Messegesellschaft ist es vorgesehen, die Ausstellungen 2021 nachzuholen.

