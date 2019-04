Halle (Saale) (dpa/sa) - Ein Streit um Geld hat in Halle (Saale) zu einem Messerangriff geführt. Zwei Männer waren nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag aufeinander losgegangen. Ein 25-Jähriger forderte demnach von einem 35-Jährigen Geld zurück. Der habe das aber nicht herausgeben wollen, ein Messer gezückt und zugestochen. Das Opfer erlitt eine leichte oberflächliche Verletzung am Hals. Der Täter floh zunächst, die Polizei fand ihn aber in seiner Wohnung. Gegen den 35-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.