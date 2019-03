Leipzig (dpa) - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich am Wochenende auf frühlingshafte Temperaturen freuen. Es bleibe außerdem bis auf den Sonntag niederschlagsfrei, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig. Am Freitag seien Temperaturen von bis zu 20 Grad und viel Sonne zu erwarten.

Am Samstag komme bei Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad immer mehr Bewölkung hinzu. Erst am Sonntag könne es bei anhaltender Bewölkung und sinkenden Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad etwas regnen. Zum Wochenanfang klettern die Temperaturen dann kaum mehr über zehn Grad und Wind und Regen nehmen wieder zu.