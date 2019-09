Leipzig (dpa/sa) - Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt in den kommenden Tagen mild bis warm - zumindest bis zum Wochenende. Wie Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig sagte, bringt der Dienstag zunächst viel Sonne und Höchstwerte bis 21 Grad. In der Altmark könne es auch einige Regentropfen geben. Ein ähnliches Bild zeige sich am Mittwoch, dann steigen die Temperaturen nochmals auf bis zu 25 Grad an und werden gebietsweise von leichtem Regen begleitet.

Am Donnerstag kündigen sich erste Vorläufer eines Tiefdruckgebiets an, das von Westen her aufzieht. "Dann wird es deutlich kühler", sagt die Meteorologin. In Sachsen-Anhalten überschreiten die Werte nur noch knapp die 20-Grad-Marke. Hinzu kommen viele Wolken, die im Norden des Landes erneut für Regen sorgen können.

Zum Wochenende hin verstärkt sich dieser Trend: "Mit Glück erreichen wir am Samstag noch 20 Grad, wahrscheinlich liegen die Werte eher darunter", sagte Hickmann. Die Regenwahrscheinlichkeit steige nochmals an. In den Nächten soll es vergleichsweise kühl werden - bei einstelligen Temperaturen.