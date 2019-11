Leipzig (dpa) - Das Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird deutlich milder, aber regnerisch. Die Nacht zum Freitag sei die vorerst letzte Frostnacht gewesen, sagte der Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Hoch "Oldenburgia" ziehe nach Osteuropa ab. Dafür mache sich Tief "Zed" über den Britischen Inseln startklar. Ab Freitagmittag werde in Sachsen-Anhalt und Thüringen Regen erwartet, der bis zum Abend auch Sachsen erreiche. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen sechs und neun Grad. Am Samstag und Sonntag gebe es viele Wolken und es regne immer wieder bei maximal 16 Grad.

Zu Beginn der neuen Woche ist es dann mit um die zehn Grad nicht mehr ganz so warm, wie Hain erklärte. Es bleibe wolkig und regnerisch.