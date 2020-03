Das Coronavirus ist unter dem Mikroskop zu sehen. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild Center for Disease Control

Magdeburg (dpa/sa) - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Sachsen-Anhalt auf 44 gestiegen. Das teilte eine Sprecherin des Sozialministeriums am Samstagvormittag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Damit sind rund zehn Fälle seit Freitagnachmittag hinzugekommen. Das Robert-Koch-Institut hatte am Freitagabend noch 42 bestätigte Fälle auf seiner Internetseite ausgewiesen. Wegen der Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 wird das öffentliche Leben in Sachsen-Anhalt aber auch im Rest von Deutschland immer weiter eingeschränkt.