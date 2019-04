Erfurt/Berlin (dpa/th) - Die von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) initiierte Petition für ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen hat bereits mehr als 50 000 Mitzeichner. Damit ist die notwendige Mindestzahl an Unterschriften für eine öffentliche Anhörung des Themas im Petitionsausschuss des Bundestags bereits überschritten. Am Dienstagmorgen war auf der Petitions-Website des Bundestags von mehr als 53 000 Online-Mitzeichnern zu lesen. Die Vier-Wochen-Frist, innerhalb derer die Petition noch unterzeichnet werden kann, endet am Mittwoch.

"Wir müssen dann auf eine Mitteilung des Petitionsausschusses warten, um zu erfahren, wann die Anhörung stattfinden kann", sagte EKM-Sprecher Ralf-Uwe Beck. Unterstützer der Petition seien auch unterwegs gewesen, um Unterschriften außerhalb des Internets zu sammeln. Deshalb sei längst noch nicht klar, wie viele am Ende zusammenkommen.

Die EKM verspricht sich von einem allgemeinen Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen unter anderem einen Beitrag zum Umweltschutz durch reduzierte klimarelevante CO2-Ausstöße und mehr Verkehrssicherheit. Grundsätzlich gehe es der Kirche darum, die Schöpfung Gottes zu bewahren. "Wir wissen, dass das Thema polarisiert und wollen diese Debatte aber", sagte Beck.

Nach Darstellung der EKM hatten sich weitere evangelische Landeskirchen, Bistümer und auch Vereine der Petition angeschlossen. Allerdings wird sie längst nicht von allen Kirchen unterstützt.

Umweltbundesamt zu Tempolimits

EKM zur Petition

Petition auf der Website des Bundestags

Regelungen zum Petitionsrecht

Deutscher Bundestag über Petitionen und das Quorum