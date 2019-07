Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt will Ende August seinen Vertrag mit dem Bund zur Verwendung des Geldes aus dem Gute-Kita-Gesetz abschließen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey werde dazu nach Magdeburg kommen, kündigte Landessozialministerin Petra Grimm-Benne (beide SPD) am Dienstag an. Sachsen-Anhalt bekommt bis 2022 rund 140 Millionen Euro. Grimm-Benne kündigte an, das Geld für eine weitere Entlastung der Eltern von Geschwisterkindern von Kitagebühren und eine Fachkräfteoffensive im Erzieherbereich zu verwenden. So sollen zum Beispiel Auszubildende an privaten Fachschulen künftig kein Schulgeld mehr bezahlen müssen.