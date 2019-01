Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt will mit einer Quote im Medizinstudium dem Ärztemangel auf dem Land entgegenwirken. Wie die gesetzliche Regelung für eine Landarztquote konkret aussehen soll, stellt Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) heute nach der Kabinettssitzung in Magdeburg vor. Bekannt ist bereits, dass fünf Prozent der insgesamt 400 Studienplätze an den Universitäten in Magdeburg und Halle künftig per Quote vergeben werden sollen. Studenten, die dieses Angebot nutzen, müssen sich verpflichten, nach ihrem Abschluss für eine bestimmte Zeit im ländlichen Raum zu arbeiten. Die Landarzt-Studienplätze soll es erstmals zum Wintersemester 2020/21 geben.