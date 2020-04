Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind laut Sozialministerium bis Dienstagvormittag 1217 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das seien sieben Menschen mehr gewesen als am frühen Montagnachmittag, teilte das Ministerium in Magdeburg mit. Den Angaben zufolge sind bislang 25 Infizierte gestorben. 139 Covid-19-Patienten würden in Krankenhäusern behandelt. Geschätzt wird laut Ministerium, dass schon 660 Menschen wieder genesen sind. Das ist mehr als die Hälfte der registrierten Infizierten. Die Angaben zur Genesung sind nicht meldepflichtig.

Den Angaben zufolge sind in der kreisfreien Stadt Halle mit 260 bei weitem die meisten Corona-Fälle registriert worden. 142 positiv Getestete gebe es im Landkreis Wittenberg, 144 im Landkreis Harz. In Magdeburg seien 96 Fälle gemeldet worden.

