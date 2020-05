Eine Ärztin zeigt in einem Labor einen Test für das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild Sebastian Gollnow

Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt ist am Montag im Vergleich zum Vortag nur eine neue Corona-Infektion hinzugekommen. Wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte, waren damit bis Montagmittag insgesamt 1679 Fälle bekannt. Die Zahl der verstorbenen, positiv auf Sars-CoV-2 getesten Menschen blieb bei 54. Schätzungen zufolge sind bislang 1506 Infizierte wieder genesen.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt zu Corona-Fallzahlen