Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt hat bisher 2700 Selbstständigen und kleinen Betrieben Soforthilfen zur Abfederung der Corona-Krise ausgezahlt. Im Schnitt bewilligte die landeseigene Investitionsbank dabei Zuschüsse in Höhe von 9300 Euro, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Magdeburg mitteilte. Die meisten Anträge kämen bisher aus dem Handel, der Gastronomie, dem Bau sowie von sonstigen Dienstleistern. Derzeit könne die Bank etwa 800 Anträge pro Tag bewilligen. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) kündigte an, das Tempo weiter zu erhöhen.

Soloselbstständige, Freiberufler, Land- und Forstwirte sowie Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten können seit 30. März kurzfristige Zuschüsse von bis zu 25 000 Euro beantragen, wenn sie ihre laufenden Kosten wegen wegbrechender Einnahmen nicht mehr decken können. Derzeit liegen laut Mitteilung 34 000 Anträge vor. Das entspricht jedem dritten Betrieb und Selbstständigen, der von der Größe her für die Soforthilfen in Frage kommt.