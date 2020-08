Uftrungen/Halle (dpa/sa) - Ein 25 Jahre alter Mann hat in Uftrungen (Landkreis Mansfeld-Südharz) stark betrunken und ohne Führerschein einen Unfall gebaut. Ein Atemalkoholtest habe bei dem Fahrer 3,04 Promille ergeben, teilte die Polizei in Halle am Sonntag mit. Er war am Freitagabend von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wobei sein 57 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt wurde. Auch der 25-Jährige habe bei dem Unfall Verletzungen davon getragen. Laut Polizei besitzt er keinen Führerschein.